В Екатеринбурге с каждым годом становится все больше школьников и все меньше дошколят

В последние несколько лет в Екатеринбурге становится все меньше детей дошкольного возраста, но растет количество школьников.

Об этом заявила сегодня на заседании гордумы директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова. По ее словам, 1 сентября в 166 школах города сели за парты 200 тысяч школьников, в том числе 18 тысяч первоклассников, а в 337 детских садов пошли 76 тысяч малышей.

«Думаю, депутатам будет интересна динамика по количеству детей. Вы видите, что число детей в детских садах ежегодно сокращается, а в школах наоборот растет. Это связано с демографической ситуацией. По нашим прогнозам, мы будем видеть снижение количества выпускников только через 9 лет, до тех пор количество школьников будет увеличиваться, нагрузка на школы будет тоже увеличиваться», – рассказала Гумбатова.

