Оперативники ФСБ задержали в Екатеринбурге мужчину, донатившего ВСУ

В Екатеринбурге задержан 33-летний гражданин России, который перечислял деньги на поддержку Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена». Фигурант задержан и заключен под стражу. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

«Напоминаем: поддержка вооруженных сил иностранного государства, осуществляющего враждебные действия против нашей страны, является государственной изменой. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы», – добавили в УФСБ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube