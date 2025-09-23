Туристы чаще стали бронировать отели в Свердловской области

Этим летом Свердловская область вошла в пятерку самых популярных направлений для туристов. Спрос на отели и апартаменты в регионе вырос на 11% по сравнению с прошлым годом.

Так, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», путешественники обычно ездили на Средний Урал вдвоем, поездку планировали за 14 дней и останавливались, как правило, на пару дней. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах региона составила 6225 рублей.

Также в топе по росту популярности этим летом оказались Республика Алтай (доля бронирований отелей и апартаментов выросла на 22%), Дагестан (+21%), Карелия (+15%) и Тверская область (+14%).

Екатеринбург, Дарья Деменева

