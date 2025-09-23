Несколько рейсов из Екатеринбурга в Москву и обратно отменили

Вечером 22 сентября в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Из-за этого авиаперевозчик «Аэрофлот» отменил сегодня несколько рейсов из Екатеринбурга в Москву и обратно.

«В связи с вводом вечером 22 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Шереметьево, «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Так, отменили четыре рейса, которые должны были улететь сегодня из Кольцово в 05:10, 08:20, 13:55 и 17:30. Четыре самолета не прилетели в Екатеринбург из Москвы.

Пассажиры отмененных рейсов могут бесплатно улететь на другом самолете по тому же маршруту в течение 10 дней или потребовать возврата денег за билет.

В настоящий момент все ограничения в аэропорту сняты. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – отметил в телеграм-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Екатеринбург, Дарья Деменева

