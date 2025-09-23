Новые трехсекционные трамваи распределили по маршрутам

В lепартаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Екатеринбурга рассказали, на какие маршруты распределят 15 новых трехсекционных трамваев.

В Екатеринбург уже прибыли семь составов. Четыре из них завершили обкатку и работают на маршруте № 18 (Волгоградская – ВИЗ – пр. Ленина – УрФУ – Шарташ).

Остальные по мере поступления будут распределены на маршруты № 1, 6, 13 и 15:

№1 – Академический – Юго-Запад – Радищева – 8 марта – Вторчермет;

№6 – ЦПКиО – Луначарского – Ленина – ВИЗ – Таганский ряд – 40 лет Октября;

№13 – 40 лет ВЛКСМ – Ленина – ВИЗ – Таганский ряд – 7 ключей;

№15 – 40 лет ВЛКСМ – Малышева – Ленина – Московская – Радищева – 8 Марта – Вторчермет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

