Свердловские врачи спасли беременную женщину с переломом и опасным осложнением

Жительницу Артемовского района, которая была на позднем сроке беременности и ждала пятого ребенка, спасли свердловские врачи. Она упала на улице, получила сложный перелом ноги и вывих предплечья. Когда женщину привезли в Артемовскую больницу, у нее начались проблемы с кровообращением в легких.

«Женщина пожаловалась на слабость, затруднение дыхания. Заподозрили тромбоэмболию легочной артерии – острое нарушение кровообращения в легких, вызванное закупоркой просвета сосудов. Начали реанимационные мероприятия. Было необходимо экстренное родоразрешение», – рассказал заместитель главного врача Артемовской ЦРБ Александр Субботин.

Чтобы помочь ребенку, который пострадал от нехватки кислорода, из Областной детской больницы выехали реаниматологи. После оказания помощи на месте малыша доставили в ОДКБ. Чтобы он выжил, его тело с помощью аппарата и специального одеяла охладили до 33,5 градусов. «Таким образом мы стараемся переключить клетку с программы саморазрушения на программу восстановления и развития. Через 72 часа аппарат в течение нескольких часов поэтапно нагревает тело малыша до нормальной температуры», – пояснил начальник неонатального отдела ОДКБ Марк Пруткин. Состояние ребенка после процедуры улучшилось, на шестые сутки он смог уже питаться из бутылочки, а вскоре отправился домой.

Женщину, подключенную к аппарату ИВЛ, после родов вертолетом доставили в Свердловскую областную клиническую больницу №1. После стабилизации состояния врачи провели полуторачасовую операцию и восстановили сломанные кости. Через неделю многодетную маму выписали из стационара.

Екатеринбург, Дарья Деменева

