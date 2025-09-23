Сегодня утром жителей центра Екатеринбурга напугал дрон. Беспилотное устройство подлетало близко к жилым домам. «Чуть не в окна к нам заглядывал. Первая мысль – схватить детей и бежать в паркинг. Ситуация, мягко говоря, нестандартная», – рассказала жительница улицы Шейнкмана Анастасия.

Отметим, накануне администрация Екатеринбурга публиковала рекомендации о действиях населения во время налета беспилотников. Там, в частности, советовали тем, кто находится в здании, спуститься в подвал или паркинг, а если таковых нет – спрятаться в комнате без окон, например, в ванной. Также на прошлой неделе некоторые свердловчане получили смс-рассылку о беспилотной опасности, однако позднее «Антитеррор Урал» опроверг информацию, назвав ее фейком.

Что касается беспилотника в центре сегодня утром, оказалось, что это был дрон с камерой для коммерческой съемки. «Как нам пояснили, съемку вели по заказу застройщика Prinzip. Почему они не уведомили людей и было ли разрешение у них вообще на подъем летательного аппарата, неизвестно», – добавила собеседница агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

