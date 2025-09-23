Стихии жизни, «цифра» и человек: ГК «КОРТРОС» представит свои проекты на форуме 100+ TechnoBuild на уникальном футуристическом стенде

В Екатеринбурге в начале октября пройдет международная строительная форум-выставка 100+ Technobuild 2025. Участники рынка обсуждают самые современные тренды в архитектуре, инновации в строительстве, проекты, на основе которых будет меняться облик городов в будущем.

ГК «КОРТРОС», которая принимает участие в форуме 100+ Technobuild уже в 10 раз, представит в этом году футуристический стенд в духе природных стихий. Вода, земля, огонь и воздух будут символизировать флагманские проекты компании в Калининграде и области, в Екатеринбурге, Перми и Москве. Экспозиция будет выражать основную мысль новой продуктовой концепции компании, в центре которой – человек и забота о его ментальном и физическом благополучии.

На выставочной площадке можно будет познакомиться с новыми проектами ГК «КОРТРОС»: это будущий самый большой в России квартал с цифровой жилой средой – проект КРТ «Дом культуры железнодорожников» в Перми, комплексная застройка на острове Октябрьский в Калининграде и санаторно-гостиничный комплекс в Светлогорске. «Академический» и «Академический-2» будут представлены масштабным макетом площадью 9 кв. м, дополненным экраном-подложкой, который продемонстрирует визуализацию будущего этих проектов.

Стенд застройщика станет и образовательной площадкой. В лектории будут проводиться сессии, посвященные особенностям столичного и региональных рынков недвижимости, цифровым «ноу-хау» и искусственному интеллекту, технологиям «умного дома» и «умного микрорайона», энергоэффективным новшествам и развитию HR-бренда в девелопменте сегодня.

Собственная сессия компании – «Архитектура продукта» – состоится 1 октября. Модератором выступит директор по продукту ГК «КОРТРОС» Ольга Кавжарадзе, в числе приглашенных спикеров будут представители именитых архитектурных бюро: MLA+, GAFA, Valode & Pistre, IND Architects и APEX. Архитекторы и продуктологи обсудят вопросы ценности архитектурных проектов, тенденций современной архитектуры, и как она изменились за последние 10 лет, поговорят о том, какие УТП важны покупателям проектов разных классов, и как будут выглядеть города в будущем.

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев 1 октября примет участие в пленарном заседании, главной темой которого станет технологический прорыв в российской строительной отрасли. Участники обсудят: какие инновации могут дать максимальный практический эффект для российской строительной отрасли и какова роль науки и органов власти на пути использования новых технологий, рассмотрят практические кейсы уже внедренных решений.

Екатеринбург Сентябрь 23, Таисья Исупова

