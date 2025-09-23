В бюджет Екатеринбурга добавили 138 млн рублей на транспорт

Бюджет Екатеринбурга на 2025 год сегодня был скорректирован депутатами городской думы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, поправки предусматривают дополнительные расходы на организацию транспортного обслуживания населения в сумме 138 миллионов рублей, в том числе за счет дополнительных поступлений в бюджет города. Благодаря внесенным изменениям основные параметры главного документа составили 94,3 миллиарда рублей доходов и 104 миллиарда расходов.

За первые 6 месяцев 2025 года доходы бюджета Екатеринбурга составили свыше 42 миллиардов или 45,2% от установленного плана. Расходы бюджета исполнены в сумме более 45 миллиардов рублей или 43,7% от плана.

Более 60% расходов в структуре бюджета были направлены на социальную сферу, в том числе на образование – 51,5%, культуру – 2,4%, социальную политику – 6,6%, физическую культуру и спорт – 2,5%. На мероприятия в сфере ЖКХ направлено 4,5%, а на строительство, ремонт, содержание дорог и организацию транспортного обслуживания населения – 24,5% от общего объема расходов бюджета города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube