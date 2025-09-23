Суд аннулировал несколько фиктивных браков между гражданами РФ и Нигерии

Ревдинский городской суд признал недействительными четыре фиктивных брака между россиянами и гражданами Нигерии.

Как сообщили в пресс-службе суда, несколько жителей Ревды вступили в брак с иностранцами за деньги. Гонорар фиктивных супругов составлял от 10 до 50 тысяч рублей. Браки были зарегистрированы в апреле, мае и августе 2023 года, а также в феврале 2024 года. Всего было выявлено 4 фиктивных брака, которые заключены с целью получения разрешения на пребывание в России. Три незаконных союза оформили женщины, один – мужчина.

После заключения фиктивного брака «супруги» встречались лишь несколько раз для прохождения формальных процедур и получения документов для иностранцев. Совместного проживания, ведения хозяйства и супружеских отношений между ними не было.

Ревда, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube