Самокатчик заплатит четверть миллиона за поврежденное авто

Водитель электросамоката выплатит почти четверть миллиона рублей хозяйке автомобиля, который стоял на парковке, когда в него влетел скутерист, не справившийся с управлением. Об этом сообщили в Краснотурьинском городском суде. ДТП произошло в июле этого года. Электросамокатчик был пьян – в итоге у машины Toyota после столкновения были зафиксированы повреждения на общую сумму в 226 600 рублей.

«Владелица автомобиля подала иск в Краснотурьинский городской суд, в котором просила взыскать с водителя скутера размер ущерба и судебные расходы – 19 298 рублей. Суд, изучив материалы дела и заключение эксперта, признал требования обоснованными. С ответчика взысканы указанные суммы – всего 245 898 рублей», – сообщили в пресс-службе, уточнив, что решение пока не вступило в силу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube