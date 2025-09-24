Отопление включили уже в 58 муниципалитетах Свердловской области

Отопительный сезон на Урале начался в 58 муниципалитетах. Теплом обеспечены уже 90% социальных объектов (5,1 тыс. школ, детсадов, больниц, учреждений культуры) и 58,4 млн квадратных метров жилья. Полностью запустили отопление в 48 муниципалитетах, работают свыше 90% котельных, сообщили в ДИПе.

Напомним, что отопительный сезон начинается в регионе, когда в течение нескольких дней среднесуточная температура будет не выше +8 °C. В столице региона – Екатеринбурге – подача тепла началась 15 сентября и проходит поэтапно. Полностью включить теплоснабжение в регионе планируется до начала октября.

Екатеринбург, Дарья Деменева

