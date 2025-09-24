В ФСБ рассказали, что грозит за преступления на железной дороге

Уральцев предупредили, что вербовщики все чаще стали подстрекать подростков к преступлениям на железной дороге. В телеграм-канале «Антитеррор Урал», связанном с региональным управлением ФСБ России, рассказали о популярных у злоумышленников схемах и об ответственности за такие деяния.

Так, преступники используют разные способы влияния на молодежь, обещая легкий заработок, шантажируя обнародованием личных данных и обманывая. К примеру, они могут убедить подростка, что нужна помощь правоохранительным органам или что груз принадлежит бандитам. Иногда преступление даже подают как игру или испытание для вступления в «тайный клуб».

Последствия диверсий крайне опасны: они могут привести к крушению пассажирских и грузовых поездов, гибели и травмированию людей, к значительным материальным убыткам и сбоям в графике движения.

Уголовная ответственность грозит за любую порчу ж/д имущества: поджог релейных шкафов, повреждение рельсов, шпал, тепловозов и вагонов, порчу имущества железнодорожных станций и узлов.

Так, если поджог совершили с целью повлиять на власть или запугать общество, действие могут признать террористическим актом, а это статья 205 УК РФ, за которую грозит до 20 лет колонии.

Разрушение или повреждение железной дороги, путей или сбой в движении поездов наказываются до 4 лет лишения свободы по статье 267 УК РФ. Если из-за этих действий погибли люди – срок может вырасти до 10 лет.

Статья 281 УК РФ «Диверсия» грозит тем, кто умышленно взрывает, поджигает или повреждает транспортные объекты (поезда, пути, вокзалы), чтобы навредить экономической безопасности и обороноспособности страны. За это грозит до 20 лет колонии. Но если из-за этих преступлений погибнут люди – наказание может быть ужесточено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Екатеринбург

