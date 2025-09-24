Почти три сотни школьников Нижнего Тагила и Качканара учатся в инженерных классах – их открыл ЕВРАЗ (ФОТО)

В восьми школах Нижнего Тагила и Качканара работают инженерные классы ЕВРАЗа. В 2025 году в них будут обучаться более 260 школьников 10-11-х классов.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе уральского дивизиона ЕВРАЗа, на днях для школьников прошло профориентационное мероприятие «Посвящение в молодые инженеры». Для ребят был подготовлен тематический квест о металлургии. Также директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Селькин подписал трехстороннее соглашение между ЕВРАЗом, управлениями образованием городов и директорами двух учебных заведений – школы № 30 в Нижнем Тагиле и лицея № 6 в Качканаре – об открытии на их базе инженерных классов. На их создание ЕВРАЗ направит в эти школы по 4,3 млн рублей.

ЕВРАЗ направит по 4,3 млн рублей на организацию инженерных классов в школе 30 Тагила и лицее Качканара

ЕВРАЗ открыл инженерные классы в школах Урала и Сибири в 2024 году. На Урале такие классы созданы в школах № 45, 49, 81, 100, 30, в Центре образования № 1 Нижнего Тагила и в качканарских школе № 7 и лицее № 6.

Ученики инженерных классов проходят квест

При поддержке компании школьники углубленно изучают профильные технические предметы и знакомятся с профессиями на производстве. Для того чтобы образовательный процесс был более качественным и комфортным, в кабинетах проведен капитальный ремонт, закуплено цифровое и лабораторное оборудование, дополнительные наглядные пособия и комплекты для проведения опытов.

Для учеников специализированных классов разработана усиленная программа преподавания и подготовки к ЕГЭ по техническим дисциплинам – физике, математике, черчению, которая будет включать уроки с преподавателями университетов-партнеров и экспертами ЕВРАЗа, занятия в лабораториях вузов. Учащихся инженерных классов ждут профориентационные мероприятия: экскурсии на предприятия, профессиональные пробы.

Участники квеста проходят техническое задание

Сейчас программа запущена для 10-11-х классов и рассчитана на два года. Для учеников 7-9-х классов формируются предынженерные классы. Проект направлен на повышение качества технического образования в городах присутствия компании, а также повышение престижности и социальной значимости инженерно-технических специальностей.

Кроме того, системная работа предприятия со школьниками поможет формировать у детей мотивацию к выбору инженерной профессии.

Все участники квеста получили дипломы и подарки от ЕВРАЗа

Согласно планам, ЕВРАЗ в течение пяти лет вложит около 1 млрд руб. в развитие уникальной системы инженерного образования на базе учебных заведений Урала и Сибири, где находятся производственные активы компании. Партнерами компании выступают Нижнетагильский филиал УрФУ, Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), общеобразовательные школы Нижнего Тагила, Качканара, Новокузнецка и Прокопьевска. Совместно с ними разработаны и реализуются ключевые программы: «Инженерные классы», «Академия карьеры ЕВРАЗа» и «Инженерный бакалавриат». Цель – обеспечить компанию инженерами, способными решать сложные производственные задачи.

Нижний Тагил, Елена Васильева

