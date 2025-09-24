В Екатеринбурге осужден террорист, работавший на спецслужбы Украины (ФОТО)

Центральный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Романа Сабадаша – гражданина РФ, имеющего также вид на жительство Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина признан виновным в совершении преступлений по ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта, организованной группой», ч. 4 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного паспорта гражданина», ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Доказано, что Сабадаш входил в состав организованной группы, курируемой Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, созданной для совершения терактов на Транссибирской магистрали.

Сабадаш прошел обучение на заводе на Украине, где ему показали, как установить на рельсы взрывное устройство. Прибыв по поддельному паспорту на территорию России, в марте 2024 года он приехал на участок Транссиба, чтобы заминировать его.

Довести преступление до конца ему не дали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.

Суд назначил виновному наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

