В Екатеринбурге отметили год с открытия обители для тяжелобольных

В Екатеринбурге прошел год с открытия Свято-Елисаветинской обители милосердия. Сестры и братья, которые круглосуточно несут здесь свое послушание, иногда называют ее хосписом. Действительно, среди подопечных десятки тяжелобольных людей, которые больше не могут жить самостоятельно, оставшись один на один со своим недугом.

Высокие потолки, светлые комнаты, современное оборудование, просторные помещения для обедов и встреч – все это стало подарком учредителей Фонда святой Екатерины столице Урала. «В здании светло, тепло, и тепло не только от света лампочек или от тепла батарей, а от света глаз и от тепла сердец людей, которые здесь трудятся и находятся здесь в обречении. Здесь действительно совершается дело милосердия, поэтому те надежды, которые мы при открытии возлагали, я вижу, что они целиком оправдываются», – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Для подопечных запустили зал реабилитации, соляную комнату, благоустроили выход на берег Шарташа, провели огромную работу внутри храма, который планируют освятить к празднику Рождества Христова. «Можно быть каким-то социальным учреждением или сугубо медицинским, или каким-то пансионатом, но у нас здесь обитель милосердия. Здесь именно духовная основа. И это благодаря тому, что у нас есть батюшка, который всегда с нами практически 24/7, и такая поддержка от него идет, что ты можешь в любой ситуации прийти за советом», – делится сестра Маргарита.

Напомним, новое здание Свято-Елизаветинской обители милосердия открылось 25 сентября 2024 года. При поддержке учредителей Фонда святой Екатерины на берегу Шарташа построили двухэтажное здание, где в комфортных условиях проживают подопечные. Здесь принимают тех, кто нуждается в паллиативной помощи после инсультов, инфарктов, серьезных травм, а также онкобольных.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube