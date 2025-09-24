Pizza Mia возле Уралмашзавода закрыли из-за антисанитарии и грызунов

Pizza Mia возле Уралмашзавода закрыли на месяц: санитарные врачи Северного Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора нашли множество нарушений в кафе. Проверка выявила, что на предприятии бегают грызуны, сотрудники пренебрегают правилами гигиены, помещения вовремя не ремонтируются и не убираются, нет четкого порядка на производственных этапах, а также не ведется профилактика рисков на производстве.

«Объект опечатан, составлен протокол о временном запрете деятельности», – сообщили в пресс-службе РПН. По материалам Роспотребнадзора суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга приостановил работу предприятия на 30 суток.

Екатеринбург, Дарья Деменева

