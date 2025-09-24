В Екатеринбурге закрывается мотосезон

В субботу, 27 сентября, байкеры мотоклуба «Черные ножи» отметят окончание мотосезона и проедут колонной по улицам Екатеринбурга.

Как отметили в пресс-службе мэрии, с 11 до 16 часов будет закрыто движение транспорта на площадке у киноконцертного театра «Космос», от Царской до Горького.

С 14 часов мотоциклисты поедут по маршруту: «Космос» – Царская – Дзержинского – Николая Никонова – Свердлова – Челюскинцев – Восточная – Ткачей – Машинная – Луганская – Объездная дорога – Московская – Челюскинцев – Свердлова – Николая Никонова – Царская – Дзержинского.

Ранее «Новый День» писал, что, мотокомьюнити, как правило, прекращает массово выезжать на дороги после того, как температура воздуха опустится ниже 10 градусов, это связано с менее качественным сцеплением шин с асфальтом и возрастающим риском аварий.

Екатеринбург, Дарья Деменева

