Убийцу, зарезавшего ученого под камерами, отправили в СИЗО на 2 месяца

В Красноуфимске сегодня простились с экс-главой филиала государственной сельхозакадемии Евгением Яшиным. 71-летнего кандидата экономических наук зарезал поставщик антиквариата. Убийство попало на запись камеры наблюдения.

Выйдя на пенсию, Яшин открыл магазин раритетных вещей. По неподтвержденным данным, у него случился конфликт с 62-летним Фаилем Сираевым, который поставлял товары для лавки: якобы Яшин отказался платить за какой-то из лотов.

Красноуфимский райсуд рассмотрел ходатайство следователя, который попросил отправить Сираева в СИЗО, и согласился с доводами. Под стражей 62-летний мужчина пробудет минимум два месяца – до 21 ноября.

Екатеринбург, Елена Сычева

