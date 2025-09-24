С начала года Бастрыкин взял под контроль 262 свердловских уголовных дела

Только за сентябрь под контроль главы СК России Александра Бастрыкина перешли 25 уголовных дел, совершенных на территории Свердловской области. Как подсчитал «Новый День», за текущий год этот показатель составил 262 уголовных дела.

«Под личный контроль Бастрыкина переходят те дела, которые получают распространение в СМИ. Скажу больше, в субъектах России следователи начинают свой рабочий день с просмотра новостной ленты, чтобы предугадать, какое уголовное дело может дойти до центра, и быстрее начать расследование», – пояснил «Новому Дню» адвокат Сергей Колосовский. К тому же, в пресс-релизах следственного комитета часто встречается указание на то, что дело получило широкую огласку в соцмедиа.

В этом году наибольшее количество уголовных дел, по которым свердловские следователи обязаны отчитаться перед главой СК России, связано с противоправными действиями против несовершеннолетних – 88 уголовных дел (33,6%). На втором месте оказались расследования, связанные с нарушением жилищных прав граждан, – их 68 (25,9%).

По словам адвоката Сергея Колосовского, технология работы центрального бюрократического аппарата стала более отработанной и систематизированной, что позволяет брать под личный контроль Бастрыкина большое количество уголовных дел. Как правило, подобная мера положительно влияет на качество и скорость раскрытия дела – если расследование затягивается, региональные следственные комитеты вынуждены чаще отчитываться перед центром.

Последним уголовным делом, возбужденным в Свердловской области и перешедшим под контроль Бастрыкина, стало нападение подростков на своего сверстника в Каменске-Уральском. Драка школьников произошла на площадке за территорией школы после уроков. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 «Хулиганство».

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

