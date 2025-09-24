Россияне стали чаще материться – ненормативную лексику каждый день используют 34% опрошенных ВЦИОМом. Еще примерно столько же – 37% – делают это чуть реже, несколько раз в неделю или даже в месяц. Только 23% опрошенных заявили, что никогда не употребляют ненормативную лексику.

Примечательно, что подобный опрос проводился в 2008-м. Тогда матерился в ежедневном режиме каждый пятый (20%), а тех, кто никогда этого не делает было больше – 36%.

Также интересно, что чем моложе респонденты, тем чаще они используют непечатные слова. Среди тех, кому не исполнилось 30 лет, таких оказалось больше половины.

Мужчины ругаются чаще женщин – 46 против 24% в ежедневном режиме. Вообще не используют мат только 13% мужчин и 31% женщин.

Екатеринбург, Елена Сычева

