В Екатеринбурге перекроют улицы на время детского крестного хода

В Екатеринбурге 28 сентября, в воскресенье, пройдет детский крестный ход от храма на Шувакишской, 3, до монастыря на Ганиной Яме. Шествие будет посвящено началу учебного года.

Как отметили в пресс-службе мэрии, с 12:00 до 14:30 будут закрыты участки улиц, по которым пройдет колонна:

– от дома № 63 по улице Байдукова до Волжской;

– Волжская, от Байдукова до Решетской;

– Решетская, от Волжской до Леваневского;

– Леваневского, от Решетской до дороги в поселок Шувакиш;

– на дороге в Шувакиш, от Леваневского до Зеленой;

– Зеленая, от дороги в Шувакиш до проезда Первого;

– Пышминская, от Зеленой до кольцевой дороги.

Улицы будут открывать постепенно, сразу после того, как пройдут участники крестного хода.

Ожидается, что в шествии примут участие более тысячи человек.

Екатеринбург, Дарья Деменева

