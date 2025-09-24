В Екатеринбурге перекроют улицы на время детского крестного хода

В Екатеринбурге 28 сентября, в воскресенье, пройдет детский крестный ход от храма на Шувакишской, 3, до монастыря на Ганиной Яме. Шествие будет посвящено началу учебного года.
Как отметили в пресс-службе мэрии, с 12:00 до 14:30 будут закрыты участки улиц, по которым пройдет колонна:
– от дома № 63 по улице Байдукова до Волжской;
– Волжская, от Байдукова до Решетской;
– Решетская, от Волжской до Леваневского;
– Леваневского, от Решетской до дороги в поселок Шувакиш;
– на дороге в Шувакиш, от Леваневского до Зеленой;
– Зеленая, от дороги в Шувакиш до проезда Первого;
– Пышминская, от Зеленой до кольцевой дороги.
Улицы будут открывать постепенно, сразу после того, как пройдут участники крестного хода.
Ожидается, что в шествии примут участие более тысячи человек.
