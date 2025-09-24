Уральский спортсмен проведет бой за титул чемпиона мира в США

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин получил право оспорить титул чемпиона американской лиги Karate Combat в среднем весе. Об этом сообщил президент организации Асим Заиди. «Следующий бой Ильяса пройдет за титул чемпиона мира в среднем весе», – уточнил он.

Для Хамзина это будет четвертый бой в организации. Его карьера в KC началась зимой этого года: старт был неудачным, дошло до дисквалификации, но затем он одержал две досрочные победы и заявил о желании забрать титул.

Дата и место поединка пока неизвестны. Последний раз титульный бой в среднем весе прошел в мае 2024 года – чемпионом стал американец Росс Левайн, отправивший соперника в нокаут. С тех пор Росс не провел ни одного боя, и будет ли именно он соперником Ильяса пока непонятно.

Отметим, что Хамзин тренируется на базе Академии единоборств РМК и входит в число самых известных профессиональных бойцов России.

Екатеринбург, Елена Сычева

