Среда, 24 сентября 2025, 16:42 мск

Новости Екатеринбург

Из-за DDoS-атаки выключилась возможность оплаты общественного транспорта по куар-коду

В Екатеринбурге временно недоступна оплата проезда по куар-коду в общественном транспорте. Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации уральской столицы.

«Технические проблемы связаны с DDoS-атаками на всю инфраструктуру НСПК. Специалисты уже работают над устранением их последствий», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Как сообщают читатели «Нового Дня», проблемы с оплатой проезда наблюдались в Екатеринбурге с утра, вечером платежи уже проходили.

Екатеринбург, Елена Васильева

