российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 сентября 2025, 09:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Потерять работу боится только один уралец из восьми

Большинство жителей Свердловской области не боятся потерять нынешнее место работы по инициативе работодателя. По статистике, такие опасения есть только у одного человека из восьми.

Если в целом по России риск увольнения ощущают этой осенью 13% россиян, то среди работников Свердловской области подобные опасения встречаются реже, у 12%. Такие результаты показало исследование, проведенное hh.ru.

Чаще всего опасения быть уволенным сегодня ощущают самые юные сотрудники, до 18 лет – 16% из них боится потерять работу, и сотрудники старше 45 лет (15%).

Среди профессий наибольшую уязвимость ощущают ИТ-специалисты (каждый пятый, или 19%), а также рекрутеры, маркетологи и менеджеры по закупкам (по 17%).

Уверены, что их не уволят, 90% преподавателей, 89% сотрудников ресторанов и гостиниц и 85% медиков.

Среди уральских регионов чаще всего стабильно на текущем месте трудоустройства себя чувствуют работающие жители Челябинской области (86%), Свердловской области и ХМАО (по 78%), тревожнее всего – тюменцы: потерять работу боятся 18% из них.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,