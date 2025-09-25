Потерять работу боится только один уралец из восьми

Большинство жителей Свердловской области не боятся потерять нынешнее место работы по инициативе работодателя. По статистике, такие опасения есть только у одного человека из восьми.

Если в целом по России риск увольнения ощущают этой осенью 13% россиян, то среди работников Свердловской области подобные опасения встречаются реже, у 12%. Такие результаты показало исследование, проведенное hh.ru.

Чаще всего опасения быть уволенным сегодня ощущают самые юные сотрудники, до 18 лет – 16% из них боится потерять работу, и сотрудники старше 45 лет (15%).

Среди профессий наибольшую уязвимость ощущают ИТ-специалисты (каждый пятый, или 19%), а также рекрутеры, маркетологи и менеджеры по закупкам (по 17%).

Уверены, что их не уволят, 90% преподавателей, 89% сотрудников ресторанов и гостиниц и 85% медиков.

Среди уральских регионов чаще всего стабильно на текущем месте трудоустройства себя чувствуют работающие жители Челябинской области (86%), Свердловской области и ХМАО (по 78%), тревожнее всего – тюменцы: потерять работу боятся 18% из них.

