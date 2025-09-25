На Химмаше грузовик снес газовую трубу

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш грузовик снес газовую трубу. Инцидент случился на улице Черняховского. Как сообщает пресс-служба Екатеринбурггаза, предварительно установлено, что КамАЗ повредил газопровод высокого давления.

Движение транспорта на участке, где случился инцидент, было перекрыто, поскольку части газовой трубы упали на дорогу.

Специалисты Екатеринбургггаза выехали на место, чтобы ликвидировать последствия. Под отключение попали три промышленных объекта, подача газа населению не прекращалась.

Екатеринбург, Елена Васильева

