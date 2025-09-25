Глава медотдела Екатеринбургской епархии: аборты запрещать нельзя

Руководитель медицинского отдела Екатеринбургской епархии, врач-уролог Михаил Попов считает, что запрет абортов в России нецелесообразен. Такое заявление он сделал в эфире ОТВ. По словам врача, такой опыт в стране уже был, и он был печальный – запреты ведут к росту подпольных абортов, которые несут в себе большие риски для жизни и здоровья женщин.

Вместо запретов, считает врач, целесообразнее запретить пропаганду абортов и ввести некий период охлаждения – чтоб беременная могла подумать, а не сразу идти на операцию. «Запрещать всегда опасно. У нас был такой опыт в начале прошлого века, это отразилось на росте криминальных абортов с соответствующими последствиями для здоровья женщин. С другой стороны, когда в начале 60-х годов они были снова разрешены легально, это вызвало, наоборот, бум абортивных технологий»,– пояснил Михаил Попов.

Екатеринбург, Елена Василева

