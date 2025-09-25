Похитительницу девочки закрыли в психлечебницу по решению суда

Суд города Асбеста отправил на принудительное лечение местную жительницу, которая похитила пятилетнюю девочку с детской площадки. Инцидент произошел этим летом. Тогда 40-летняя женщина, в прошлом – учитель танцев, увела чужого ребенка к себе домой, предложив покататься на роликах и поесть мороженого. Женщина привела ее в свою квартиру, где удерживала. Девочку быстро нашли, дверь пришлось взламывать.

Позднее стало известно, что это была не первая попытка свердловчанки увести чужого ребенка. У нее есть своя дочь, однако она находится на попечении бабушки и дедушки: ее забрали на воспитание из-за ментального заболевания матери. И, по словам местных, это усугубило проблемы женщины, она стала видеть свою дочь в чужих детях и пытаться заманить их к себе домой.

По факту похищения пятилетнего ребенка было возбуждено дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Суд рассмотрел все обстоятельства и пришел к выводу, что по состоянию здоровья женщина не подлежит уголовной ответственности, однако ее направят принудительно на лечение в психиатрическую клинику.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube