Русофоба с Урала будут судить за экстремизм в «Телеграме»

Жителя Кушвы Сергея Коваленко будут судить за разжигание ненависти к русским: в прошлом году в телеграм-каналах, комментируя публикации, он призывал к насилию в течение нескольких месяцев.

«Мотивами его действий, как полагают правоохранители, стали негативное отношение к русским и несогласие с СВО. В своих комментариях он призывал к насилию и экстремистским действиям в отношении представителей русской национальности и военнослужащих», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Там уточнили, что региональная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении Сергея Коваленко по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности».

Екатеринбург, Елена Сычева

