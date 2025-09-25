Работодатель грозится уволить контрактника, получившего ранение на СВО

Житель пригорода Екатеринбурга на год заключил контракт с Минобороны и получил ранение в зоне СВО. Сейчас он лечится в госпитале, находясь на военной службе, при этом работодатель угрожает его уволить, если тот не вернется к работе в ближайшее время.

Ситуацией заинтересовался депутат Госдумы Максим Иванов. Он напоминает, что в случае заключения гражданином контракта с Минобороны его работодатель на этот период должен приостановить, но не расторгать трудовой контракт.

Как сообщил Максим Иванов в телеграм-канале, супруга контрактника узнала, что работодатель грозится уволить ее мужа, если тот в течение пары месяцев не вернется к исполнению трудовых обязанностей. Аргументация такая: «У мужчины контракт с Минобороны годовой. Год прошел. Пора обратно».

«Так-то оно так. Но странно, почему отдел кадров предприятия не интересуется, уволен ли человек с военной службы? Ведь общеизвестно, что в период СВО контракты с военнослужащими не расторгаются по истечении срока. Поэтому действия работодателя незаконны. История меня озадачила. То ли это такая топорная попытка руководителя «сплавить» участника СВО, то ли банальная некомпетентность кадровика. В любом случае, намерен разобраться, что это за безобразие. И если работодатель не придет в чувство и все-таки уволит находящегося на СВО военнослужащего, то тогда буду подключать к решению проблемы надзорное ведомство», – заявил Максим Иванов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

