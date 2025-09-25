Глэмпинги на Урале оказались вне закона. Но не все

Глэмпинги, которые построены на землях ИЖС, оказались вне закона с начала сентября, когда для всех объектов размещения (отели, гостиницы, гостевые дома и т.д.) стала обязательной регистрация в системе «Гостеприимство». Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики Свердловской области, в регионе в реестр были включены 594 объекта, но полную классификацию смогли пройти 479. Еще больше сотни не прошли оценку, потому что не соответствуют всем требованиям.

«При прохождении классификации в системе «Гостеприимство» проверяется кадастровое назначение земли. Средства размещения типа «глэмпинг» столкнулись с тем, что назначение земель ИЖС, СНТ, сельхозназначение не подходит под ведение гостиничного бизнеса. Таким образом, необходимо организовать работу по переводу земель в другую категорию (рекреация, туризм, ООПТ с разрешением)», – пояснили «Новому Дню» в ДИПе.

Там же уточнили, что у некоторых отелей возникли сложности из-за того, что у них не совпали юридический и фактический адреса, кто-то неправильно загрузил фотографии, у кого-то не оказалось нужных документов, включая договоры об аренде или подтверждение правильности оформления участка.

