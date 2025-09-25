Судебные приставы теперь блокируют колеса машин должников. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе последнего рейда таким образом были заблокированы 9 автомобилей.

Транспортные средства должников блокируют там, где их найдут. На машину устанавливается блокирующее устройство для колес и оставляется уведомление о необходимости оплаты задолженности по QR-коду при помощи сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств». После полного погашения задолженности блокировка с колес снимается дистанционно.

«Совместно с Инженерным центром УрФУ мы реализуем пилотный проект по применению инновационных блокирующих устройств. С помощью блокиратора мы решаем сразу несколько проблем. Во-первых, экономим время и средства на эвакуаторе. Во-вторых, как показал первый опыт, это моментально действует на должника. Для честных граждан, которые просто забыли о долге, – это быстрое решение проблемы. Для злостных неплательщиков – действенная мера. Машина никуда не уедет, пока долг не будет погашен», – отмечает заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.

В ходе рейда погашена на месте задолженность более 600 тысяч рублей. Так, владелица автомашины Ниссан Альмера, имеющая задолженность по кредиту 85 тысяч рублей, не желая становиться пешеходом, погасила долг онлайн через сервис ФССП России «Банк данных исполнительных производств».

Владелец Киа оперативно погасил задолженность по кредиту и налогам на общую сумму более 200 тысяч рублей. Автотранспортные средства граждан после этого были разблокированы. Владельцы других машин пока остаются пешеходами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Васильева

