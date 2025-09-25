Суд закрыл опасную пельменную на Урале – там водились сальмонелла и листерия

Суд города Верхней Пышмы закрыл на три месяца пельменную, в которой посетителей кормили едой, зараженной листерией и сальмонеллой. Обе бактерии вызывают опасные заболевания. Неожиданные ингредиенты обнаружились в полуфабрикатах пельменной – сначала в котлетах, а когда Роспотребнадзор провел проверку по жалобам посетителей, стало ясно, что и другая еда заражена.

«В отношении владельца кулинарии ИП Шестаковой Л.А. был составлен протокол об административном правонарушении. Материал направлен в суд. Предпринимателя признали виновной в нарушении ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», – уточнили в пресс-службе суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

