Мэрия, университет и бизнес объединились для развития нового молодежного кластера (ФОТО)

В Екатеринбурге дан новый импульс развитию городского молодежного кластера «Салют», разместившегося в бывшем здании кинотеатра. Соглашение о сотрудничестве на площадке подписали глава города Алексей Орлов, и.о. ректора Уральского федерального университета Илья Обабков и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Планируется, что в «Салюте» будут проходить профессиональные фестивали, хакатоны, стажировочные программы, биржи труда, турниры, квартирники, тематические мастерские, авторские и предпремьерные показы.

Комментируя подписание соглашения, Алексей Орлов рассказал, что в 2024 году администрация города осознала необходимость в появлении нового молодежного пространства, молодежного кластера. В январе 2025 года было решено использовать для этого площадку бывшего кинотеатра «Салют» и развить тот опыт, который администрация и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства получили при создании креативного кластера «Домна». Глава напомнил, что Екатеринбург, прежде всего, – город молодежи. Четверть его населения – молодые люди от 14 до 35 лет.

«Эту молодежную энергию необходимо консолидировать для развития города, для развития региона, для самореализации и создавать соответствующие условия. Я верю, что у этой площадки очень хорошее будущее, потому что такие площадки работают уже во многих крупных городах Российской Федерации», – заявил Алексей Орлов. «Появление здесь студенческой молодежи вместе со старшеклассниками, представляете, какая это будет коллаборация? Это поможет старшеклассникам определиться, куда поступать. Уральский федеральный университет – престижное высшее учебное заведение. Не надо рваться в Москву, не надо рваться в Санкт-Петербург. У нас прекрасные возможности для получения качественного высшего образования и, самое главное, приложения своих знаний в предпринимательской деятельности и на производстве. Как раз эти вопросы в том числе будут здесь обсуждаться», – добавил он.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев отметил, что почти половина участников крупных образовательных мероприятий, которые фонд проводит для начинающих бизнесменов, – это молодежь. «Наши инструменты очень неплохо востребованы, и я думаю, что с появлением таких площадок, с появлением таких соглашений их будет гораздо больше», – сказал Валерий Пиличев.

По его словам, СОФПП уже ищет новых партнеров для совместных проектов на площадке нового кластера, уже есть несколько соглашений с крупнейшими IT-компаниями Екатеринбурга. Основная задача – соединить здесь бизнес и молодежь.

И.о. ректора УрФУ Илья Обабков добавил, что в эпоху развития искусственного интеллекта очень важно развивать творческую составляющую в голове каждого человека, поэтому университет планирует наполнить пространство кластера мероприятиями, которые связаны с такой креативной составляющей. Это и конференции, и хакатоны, и фестивали, и олимпиады.

