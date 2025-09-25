В Свердловской области ожидаются заморозки до -6

Уже 26-30 сентября в связи с перемещением на Урал арктического воздуха в Свердловскую область идет значительное похолодание.

По сообщению Уральского гидрометцентра, в ночные часы на юге области ожидаются заморозки -1…-2 °C, местами температура +3°, на севере -1…-6°.

Среднесуточная температура в конце недели составит от +1 до +5°. В выходные дни в горных и северных районах области вероятны осадки в виде мокрого снега.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube