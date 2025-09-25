Абонентам «Мегафона» предложили 12 часов бесплатного интернета в Китае

Специальное предложение подготовил «Мегафон» для своих абонентов, едущих в Китай. Теперь при посещении Поднебесной они будут получать бесплатный пакет интернета на 12 часов. Количество потенциальных получателей услуги растет – с 15 сентября, после отмены визовых ограничений, поток российских туристов в Китай увеличился на 5%.

Отсчет времени пользования приветственным пакетом в 1 ГБ начнется не с момента въезда в страну, а только с момента выхода в интернет. Дополнительная активация не требуется – опция уже доступна абонентам по умолчанию и активируется автоматически при выходе в интернет.

Как приветственный пакет, так и услуга роуминга от «Мегафона» позволят абонентам без ограничений пользоваться даже теми сервисами, которые недоступны в КНР, – к примеру, популярными у россиян мессенджерами, видеосервисами, облачными хранилищами, а также смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах и даже контент, скачанный в онлайн-кинотеатрах для офлайн-просмотра. При подключении к местному Wi-Fi эти сервисы и контент могут быть недоступны.

Специальное предложение будет действовать до 30 ноября 2025 года для всех абонентов – физических лиц.

Путешествия в Китай стали популярнее среди россиян: в этом году туда съездили на 30% больше туристов, чем в 2024-м. Кроме того, в первую неделю после отмены визового режима турпоток вырос уже более чем на 5% в сравнении с неделей ранее.

«Ожидаемо, что популярность страны среди наших соотечественников заметно растет, и наше предложение особенно актуально может быть сейчас, когда стал действовать безвизовый режим. Мы рассчитываем, что опция будет востребована и поможет клиентам быстро сориентироваться на новом месте, оперативно связаться с близкими и решить все необходимые вопросы», – комментирует коммерческий директор «Мегафона» Дмитрий Рудских.

Напомним, с 15 сентября 2025 года граждане РФ могут посещать Китай без визы. Находиться в стране без визы можно 30 дней, тестовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube