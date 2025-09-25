У 39-летнего рабочего при тестировании на производстве нашли ВИЧ

Выездная акция екатеринбургского СПИД-центра выявила ВИЧ у 39-летнего рабочего, который даже не подозревал о своем диагнозе.

Как рассказали в пресс-службе медицинской организации, в августе специалисты центра – эпидемиолог и медсестра – приехали на одно из промышленных предприятий Екатеринбурга. Рабочие не спешили сдавать кровь, были заняты на производстве, но медики ждали каждого и подробно консультировали.

На тест за компанию с коллегами пришел 39-летний разведенный рабочий Андрей. Консультация выявила у мужчины факторы риска. Напомним, что в 90% новых случаев ВИЧ-инфекции инфицирование происходит половым путем. Медсестра взяла кровь из пальца – результат был готов через 10 минут. Две полоски на тесте означали положительный результат. «Я не поверил, думал – ошибка. Подтверждающий анализ покажет другое», – вспоминает Андрей.

Через пару дней он уже пришел в Центр СПИДа, где в лаборатории результат подтвердился. Дополнительные исследования показали: ВИЧ-инфекция прогрессирует, иммунитет резко снижен, вирусная нагрузка зашкаливает. По сути, организм мужчины работал на износ – любая инфекция могла закончиться трагически. ВИЧ-инфекция без лечения – это неминуемый смертельный исход.

К счастью, врачи действовали быстро: всего через 10 дней после постановки диагноза Андрей начал антиретровирусную терапию. «Месяц на лечении, переношу нормально, вируса в крови почти нет. Я бы сам никогда не пошел на тест. Случайность меня спасла», – сказал он сегодня на приеме у инфекциониста.

Специалисты Центра СПИДа помогли обследовать и его контактных партнеров. Это важно, чтобы не упускать случаи ВИЧ-инфекции в области. «История Андрея – пример для всех. Проверка на ВИЧ должна стать привычной. Простой тест действительно сохраняет жизнь», – подчеркнула главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

