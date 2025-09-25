На Северном Урале нашли туриста, пропавшего неделю назад (ФОТО)

43-летнего туриста Федора Медведева, пропавшего в горах Северного Урала, нашли сотрудники «РМК Поиск», когда прочесывали лесной массив на квадроцикле.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе поискового отряда, мужчина жив, находится в состоянии средней тяжести. Экипаж поисково-спасательной команды «РМК Поиск» доставил его в центральную городскую больницу Карпинска и передал врачам для оказания медицинской помощи.

16 сентября Медведев отправился в район горы Ольвинский Камень в составе туристической группы. Но 18 сентября он разминулся с товарищами. Туриста искали спасатели МЧС и волонтеры.

Фото: «РМК Поиск»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube