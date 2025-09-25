Назначен первый прокурор Академического района (ФОТО)

Первый прокурор назначен в восьмом районе Екатеринбурга – Академическом. Как сообщает «Новый День», все необходимые согласования с областной прокуратурой прошел Николай Удалов.

Николай Удалов закончил Свердловское Суворовское военное училище, Уральскую юридическую академию, работал помощником прокурора Верхней Пышмы, затем в областной прокуратуре, заместителем прокурора Железнодорожного района, прокурором Режа – откуда и перейдет теперь работать в Академический.

Фото: прокуратура

Екатеринбург, Елена Васильева

