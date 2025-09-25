Котику вынесли приговор за убийство с особой жестокостью

В Екатеринбурге суд Железнодорожного района вынес приговор за убийство с особой жестокостью, которое было совершено в составе ОПГ, бывшему сотруднику милиции Константину Котику. Все члены преступной группы, куда он входил, были сотрудниками МВД. На счету банды 11 убийств, разбойные нападения, незаконный оборот оружия и боеприпасов.

«Котик признан виновным в четырех преступных эпизодах, в том числе осенью 1999 года милиционеры, пытаясь получить информацию о сбытчике наркотиков, жестоко убили трех человек в лесном массиве. Летом 2000 года они убили заявившего на них человека, а также двух очевидцев. Еще одному очевидцу удалось выжить», – рассказали в пресс-службе областного суда.

Котик полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, это позволило ему избежать максимального наказания, в итоге суд назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также экс-милиционеру придется оплачивать гражданские иски потерпевших.

Екатеринбург, Елена Сычева

