Тысячи верующих собрались в Верхотурье на праздник святого Симеона

Тысячи православных сегодня собрались в Верхотурье, чтобы отпраздновать день перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. Службу в Крестовоздвиженском храме возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Симеон Верхотурский очень мощно и сильно помогает тем, кто обращается к нему. Сегодня множество людей человек приехали в Верхотурье – это те, кому святой Симеон сделал что-то доброе. И его почитают по всем миру. Бывает, приедешь в какую-то дальнюю страну, где есть православный храм, заходишь, а там икона Спасителя, икона Пресвятой Богородицы и икона Симеона Верхотурского», – рассказал владыка Евгений.

К службе успели прийти и крестоходцы, которые прошли пешком 190 км, повторив путь православных, живших больше века назад. 14 сентября крестный ход отправился из Алапаевска в Верхотурье. Путь лежал через пять уральских монастырей. «История крестного хода началась именно в этот день в 1914 году. И тогда верующие несли две иконы праведного Симеона и святой Екатерины. Спустя сто лет эта традиция была возрождена, и мы стараемся трепетно ее хранить», – отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Добавим, что Фонд святой Екатерины вместе с правительством Свердловской области уже много лет помогает в восстановлении исторического облика святынь Верхотурья, участвует в благоустройстве территории монастырей, а также реализовал проект по подготовке медперсонала для местной городской больницы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube