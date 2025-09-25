Ушел в отставку глава города, где Паслер получил низкий результат на выборах

Сегодня Красноуфимская местная дума приняла досрочную отставку главы города Михаила Конева.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил временно исполняющим полномочия главы Юрия Ладейщикова – замглавы Красноуфимска по социальной политике, сообщили в ДИПе.
Отметим, на прошедших губернаторских выборах Красноуфимск показал один из самых низких уровней поддержки кандидату от партии власти. Денис Паслер получил около 47% голосов, коммунист Александр Ивачев – почти 30%. В целом по области их результаты составили 61,3% и 15,25%.
Красноуфимск, Елена Владимирова
