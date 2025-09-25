В Екатеринбурге подключено отопление в 65% жилых домов

В Екатеринбурге вышел на финальную стадию процесс подключения отопления. Работы планируется завершить до 1 октября. Детские сады и школы уже подключены полностью, жилой фонд отапливается на 65%.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, среди районов мегаполиса чемпионом стал Академический – там отапливается уже 100% жилья. Следом идет Чкаловский район – 81,5% домов. Далее – Октябрьский и Ленинский районы, 74% и 73% соответственно.
В Верх-Исетском районе запущено 68% жилищного фонда, Железнодорожном – 61%. Среди отстающих оказались Кировский район (53% жилфонда) и Орджоникидзевский (32,4%).
Во всех районах близятся к завершению работы по пуску тепла в соцобъектах сферы культуры, здравоохранения и спорта.
Екатеринбург, Елена Владимирова
