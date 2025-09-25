В дептрансе рассказали, когда город полностью избавится от старых трамваев и троллейбусов

Замначальника департамента транспорта Екатеринбурга Николай Вахлов рассказал о промежуточных итогах транспортной реформы в эфире радио «Город ФМ». С начала года, по его словам, администрация фиксирует, что общественный транспорт стал ходить чаще на 18%, а число жалоб сократилось на 20%. Как пояснил чиновник, это следствие внедрения брутто-контрактов (когда перевозчикам оплачивают то, сколько километров они проехали, а не сколько пассажиров перевезли). «Раньше у нас перевозчики зависели от пассажиров, пассажиропоток был самый высокий в утренние, вечерние часы пик. В дневное время у нас были большие провалы», – отметил он, уточнив, что сейчас подобных проблем уже не возникает.

Среди текущих задач дептранса Вахлов выделил проблему нехватки кадров, хотя, по его словам, отток прекратился. «Определенная нехватка персонала ощущается, просто потому что люди учатся. Но, например, если говорить по Гортрансу, там порядка 70 человек вышли. Там ситуация чуть проще, так как если есть категория, то мы можем сразу сказать: «Поехали». С точки зрения электротранспорта сложнее, необходимо отучить человека 5 месяцев. Некоторые отучиваются не до конца, кто-то не справляется с такой нагрузкой и уходит из групп. Но группы, по крайней мере, начали набираться, значительное количество людей приходят учиться. То есть просто надо подождать», – отметил он.

Чиновник рассказал, что сейчас водителям общественного транспорта повысили зарплату, а кроме того, людей стали привлекать условия работы – активно меняется подвижной состав. «Всегда приятнее на новом работать», – подчеркнул Вахлов.

В этом году город закупил 15 новых автобусов-«гармошек», которые уже работают маршрутах № 49 и № 51. Также среди приобретений – 15 трамваев, 7 из которых уже в Екатеринбурге, причем 4 вышли на линии, а оставшиеся 3 проходят технические испытания. «8 оставшихся придут либо в начале следующего года, либо в конце текущего, зависит от производственных мощностей, – рассказал представитель дептранса. – Троллейбусов мы уже закупили 100 штук, объявлены конкурсы еще на поставку 50. Таких же, с удлиненным автономным ходом. Победитель определится где-то в начале октября. И поставка планируется до февраля».

После этого, по словам Вахлова, на улицах почти не останется старого троллейбусного подвижного состава, возможно, на линию будут выходить единицы. «По трамваям, учитывая стоимость, мы ищем поддержку регионального правительства. Навстречу нам идут. В то же время смотрим какие-то федеральные программы, чтобы можно было в них зайти и сгладить финансовую нагрузку на местный бюджет. Поэтому в следующем году мы также будем рассматривать вариант приобретения и трамваев», – добавил он.

Чиновник рассказал, что в этом году, скорее всего, на городском транспорте почти не останется кондукторов, их полностью заменят на контролеров, которые будут не собирать деньги за проезд, а чаще проверять добросовестность пассажиров. Зайцев будут ловить на камеру. «У контролера есть удостоверение, что он сотрудник Центра управления перевозками, а также нагрудная камера, которая снимает сам факт нарушения или отсутствия нарушения, когда он проверку проводит. То есть можно доказательную базу составить на том, что происходило. То есть контроль в этом плане – у контролера камера, которая снимает именно момент контроля его на линии», – пояснил Вахлов.

Напомним, что в Екатеринбурге с начала учебного года введен бесплатный проезд для учеников школ, учащихся ссузов и студентов. Для взрослых применяются гибкие тарифы, а также есть скидка при оплате по QR-коду – до конца года те, кто предпочитают этот вид оплаты, одна поездка вместо 33 рублей стоит 24 рубля.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube