Ел шишки и грибы, не спал ночами: спасатели рассказали о приключениях потерявшегося туриста

Уральский турист Федор Медведев, которого целую неделю искали в горах Северного Урала, смог выжить, так как питался шишками и грибами, по ночам разводил костры и не спал, отгоняя диких животных.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе спасательного отряда «РМК Поиск», 16 сентября Федор с друзьями пошел в лес собирать шишки у горы Ольвинский Камень. 18 сентября друзья разделились и договорились встретиться в лагере в назначенное время, но вернулись все, кроме Федора. При себе он имел только нож, зажигалку и телефон.

На место выехали сотрудники МЧС, ДПСО «Прорыв» и волонтеры. Специалисты «РМК Поиск» присоединились к поискам 20 сентября, взяв с собой всю необходимую технику: внедорожный автомобиль, квадроцикл и БПЛА.

Поисково-спасательные работы шли неделю. Ситуация осложнялась большой территорией поисков, болотистой местностью, густым непроходимым лесом и отсутствием связи. Пешие группы тщательно осматривали лес квадрат за квадратом. Только на одном автомобиле сотрудники «РМК Поиск» проехали 170 километров.

Егор Ершов, сотрудник «РМК Поиск», рассказал: «Пять дней поисков очень сильно осложнялись тем, что территория большая, не было никаких ориентиров, никто не знал, в какую сторону он ушел. Можно сказать, что Федор сам нас нашел. Когда он вышел из леса с поднятой рукой, мы выдохнули».

Спустя неделю поисков специалисты «РМК Поиск» обнаружили Федора. Он вышел из леса всего в 200 метрах от того лагеря, где остановился с друзьями. Как там оказался, не понимает даже сам пострадавший. Он рассказал, что вышел к реке и шел вдоль течения, разводил костры и кидал в них еловые ветки, чтобы обозначить свое местонахождение. Питался шишками и грибами, а ночами совсем не спал, опасаясь диких животных.

Сотрудники «РМК Поиск» доставили Федора в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас он находится с семьей и свое лечение продолжит в Екатеринбурге.



Карпинск, Елена Владимирова

