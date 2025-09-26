В Екатеринбурге появилась улица имени Героя России, погибшего на СВО

В Екатеринбурге появилась первая улица, названная в честь участника специальной военной операции.

Как сообщили в администрации города, имя Героя России Ивана Марина присвоено улице, которая расположена недалеко от ЦПКиО, между Сибирским трактом и улицей Яламова.

Иван Марин родился 1991 году в Свердловске, окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. За время службы прошел все офицерские должности до старшего офицера отдела подготовки войск общевойсковой армии.

На СВО Иван Марин командовал реактивным артиллерийским дивизионом, который выполнял боевые задачи по сопровождению наступления отдельного мотострелкового полка. В апреле 2022 году получил тяжелое ранение в ДНР, однако продолжил руководить боем, в том числе вел систему залпового огня «Град» и выстрелом прямой наводкой уничтожил наступающий танк. Это позволило отвести вверенные технику дивизиона и личный состав на безопасное расстояние. Офицер скончался от полученного ранения. Ивану Марину посмертно присвоено звание Героя России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube