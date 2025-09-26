В Свердловской области завершается подключение объектов к теплоснабжению

В Свердловской области завершается процесс подачи теплоносителя в жилые дома, на социальные и другие объекты. По данным на 26 сентября, 95 процентов учреждений здравоохранения уже обеспечены теплом. Кроме того, отапливаются 77,9% жилого фонда и 94,8% объектов социальной сферы.

Как сообщает ДИП, в 57 муниципальных образованиях отопление уже включено полностью, работа продолжается.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube