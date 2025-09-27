Сегодня – День Воздвижения Креста Господня

27 сентября православная церковь отмечает день Воздвижения Креста Господня. Праздник этот установлен в память об обретении христианских святынь – гроба Господня и Животворящего Креста. Святыни были доставлены в Константинополь и установлены в храме Воскресения Христова, освященного в 335 году.

В народе в день Воздвижения не начинали никаких дел, так как, по приметам, все начатое могло закончиться неудачей или быть безуспешным. С Воздвиженья начинали третью встречу осени: заморозки ночные становились частыми, птицы массово улетали на юг, медведи залегали в берлоги, впадали в спячку и змеи.

Кроме того, 27 сентября нельзя было ходить в лес, потому что лешие в этот день там гоняют зверье, делая смотр своих угодий перед предстоящей зимой. Походы в лес крестьяне заменяли полевыми работами – 27 сентября они начинали рубить капусту.

Екатеринбург, Елена Васильева

