Самолет в Турцию вылетел с опозданием на сутки

Туристы из Екатеринбурга сутки ждали свой самолет в Турцию. Речь о рейсе ZF 837 авиакомпании Azur Air, который должен был отправиться в Анталью в 01:25 25 сентября, но по факту вылетел только в 03:40 26 сентября. Изначально пассажирам сообщили, что рейс откладывается на несколько часов. Потом представители авиакомпании пояснили, что ждут резервный борт из Москвы.

На время ожидания туристов разместили в гостинице в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Будут ли им компенсированы сутки задержки, пока не сообщается.

Екатеринбург, Елена Сычева

