В выходные на севере Свердловской области похолодает до -10

В ближайшие три дня в Свердловской области ожидается прохладная погода, по ночам температура будет опускаться ниже нуля.

Как сообщили в Гидрометцентре, ночью возможны заморозки до -2 °C, завтра днем по области возможен небольшой, местами умеренный дождь, на севере – мокрый снег. Ветер северный, 2-7 м/с, температура днем в Екатеринбурге – до +8°.

В ночь с субботы на воскресенье на юге области будет 0…+5°, в центральных районах заморозки до -5°, на севере до -10°, в воскресенье днем +2…+7°, на севере – осадки в виде мокрого снега, в Екатеринбурге – небольшой дождь, температура днем +4.

В ночь на понедельник синоптики прогнозируют заморозки -2…-7 °C, температура днем +4…+9°, без существенных осадков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

